PvdA: AOW-leeftijd minder snel omhoog

De PvdA wil dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt. PvdA-leider Asscher zei in EenVandaag dat vanaf volgend jaar de leeftijd één maand per jaar omhoog moet in plaats van vier maanden. Dat zou betekenen dat de AOW-grens van 67 jaar niet al in 2021 ingaat, maar pas in 2030.

De oppositiepartij wil de koppeling aan de levensverwachting verzachten. Nu is het zo dat stijging van de levensverwachting van een jaar betekent dat iemand een jaar langer moet doorwerken. De PvdA wil daar een half jaar van maken.

Spijt van maatregelen kabinet

Met de plannen komt de PvdA terug van het beleid van het vorige kabinet, waarvan de partij deel uitmaakte. Asscher zei in EenVandaag dat zijn partij dit achteraf niet had zo moeten doen en dat hij er spijt van heeft dat er mensen in de knel zijn gekomen.

"Ik heb de afgelopen tijd te veel mensen gesproken die zeggen dat ze best langer willen werken, maar dat ze het niet redden en dat het te snel gaat."

Flexibele leeftijd

Onderdeel van de pensioenplannen van de PvdA is ook dat er een flexibele AOW-leeftijd komt, waardoor mensen drie jaar eerder of later kunnen stoppen met werken. Wil je eerder stoppen en heb je een laag inkomen, krijg je relatief veel steun en heb je een hoog inkomen, moet je het zelf betalen, vindt de PvdA. De partij benadrukt dat mensen met weinig geld gemiddeld korter leven dan mensen met een hoog inkomen.

De PvdA wil de voorstellen onder meer betalen door de vennootschapsbelasting te verhogen en de verlaging van het eigenwoningforfait ongedaan te maken.