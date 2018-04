Uitvaartmuziek: van onheilspellende zang naar viering van het leven

In de top-10 van uitvaartondernemer Dela staan veel liedjes waarvan de titel lijkt te refereren aan de dood. "En dat zet je soms op het verkeerde been", zegt Bruin, "want als je dan naar de tekst van het liedje luistert, blijkt het over iets heel anders te gaan. Maar tegelijkertijd geeft dat ook de kracht van muziek aan, het doet er niet zo veel toe waar de tekst over gaat, het is de muziek die emotioneert."

Toch ziet ze dat de muziek een andere rol krijgt. "Omdat er tegenwoordig op uitvaarten vaak foto's worden getoond, ondersteund door liedjes, raakt de muziek een beetje op de achtergrond, want beeld is toch dominant, en dat is jammer. Want muziek is toch wat mij betreft de kunstvorm die je het meest direct in je hart raakt en daarom zo goed werkt bij uitvaarten."