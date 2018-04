'De lente knalt er momenteel uit, echt fantastisch'

De vlinders komen nu ook al massaal tevoorschijn. "Dat is echt genieten. Ik zag gisteren de eerste oranjetipjes en ook zijn er al bonte zandoogjes doorgegeven op de natuurkalender."

Voor de vlinders is het wel doorwerken, zegt Van Vliet. "Ze moeten opschieten, want de bloemen zijn er maar een korte tijd en de planten groeien heel snel, dus die rupsen moeten ook gaan groeien. Op zich zijn ze daar wel op ingesteld, maar het is wel doorwerken."

Inhaalslag

De natuur maakt door het zomerse weer nu een inhaalslag, want de natuur ligt momenteel zo'n tien dagen achter op schema. "Dit is wel een extreem jaar. We hadden van oktober tot en met januari heel hoge temperaturen. We lagen toen soms ook meer dan een maand voor op schema."

Door de kou in februari en maart veranderde dat, zegt Van Vliet. "Maar met de hoge temperaturen de komende dagen gaan we waarschijnlijk de achterstand die we hebben opgelopen weer inhalen."

Stralend zonnig weer

Vandaag en morgen is het zomers warm. "Het wordt stralend zonnig weer", zegt Michiel Severin van Weerplaza. "De zon schijnt vandaag van zonsopkomst tot zonsondergang volop."