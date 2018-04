Meld Misdaad Anoniem handelt in tips om gat in begroting te dichten

Meld Misdaad Anoniem verkoopt anonieme misdaadtips aan derden. De tips worden niet alleen doorgegeven aan de politie maar ook verkocht aan gemeenten, de Belastingdienst, verzekeraars en energiebedrijven.

De Groene Amsterdammer deed er onderzoek naar. De tips worden verkocht, omdat de jaarlijkse subsidie van 1,1 miljoen euro niet kostendekkend is. Door het verkopen van de tips ontvangt Meld Misdaad Anoniem elk jaar tussen de 400.000 en 500.000 euro extra, bevestigt de stichting aan de NOS.

"We moeten ongeveer honderd keer per dag de telefoon opnemen", zegt Titus Visser, directeur van Meld Misdaad Anoniem. De kosten zitten volgens hem in het personeel, huisvesting en ict-systemen. "Handelen in tips klinkt zo commercieel, alsof we centjes aan het tellen zijn op kantoor. Zo is het niet. We proberen echt de kosten te dekken en een meerwaarde te bieden voor partijen die iets aan criminaliteit doen in Nederland."

Op dit moment krijgen negentien gemeenten tips van Meld Misdaad Anoniem, waaronder veel gemeenten in Brabant. Dat komt vooral door de problemen met drugscriminaliteit in die regio.

Een tip van het meldpunt is vooral belangrijk voor burgemeesters die zichzelf willen profileren als misdaadbestrijders, schrijft De Groene Amsterdammer. Gemeenten kunnen een pand verzegelen waar drugs aanwezig zijn. Door de tips te kopen, komen potentiƫle drugspanden eenvoudiger in zicht. "Je begint met aanbellen", vertelt een anonieme burgemeester in het blad. "Als je mag binnenkomen is er niets aan de hand. Maar soms wordt zo'n melding alleen al bevestigd door een knipperende straatlantaarn."

Kies maar: motorgangs, drugs of bijstandsfraude?

De tiplijn benadert gemeenten zelf, maar krijgt ook veel nieuwe opdrachten door mond-tot-mond-reclame tussen burgemeesters, zegt Visser. Uiteindelijk kunnen zij zelf bepalen welke tips ze willen ontvangen. "Als er in een gemeente iets speelt met een motorgang of drugs, dan krijgen ze daar informatie over. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld wapenbezit of bijstandsfraude. "

Visser zegt dat ze de gegevens niet zomaar aan iedereen geven. "Het gaat simpelweg om instanties die zich aan allerlei wetgeving moeten houden", stelt Visser. "Als we de indruk krijgen dat iemand niet op de juiste wijze met onze informatie omgaat, dan gaan we natuurlijk direct het gesprek aan. Maar vooralsnog hebben we daar geen enkele reden voor."