Noordbrabants Museum koopt derde Van Gogh in drie jaar

Met Stilleven met flessen en schelp heeft het Noordbrabants Museum het derde werk van Vincent van Gogh gekocht in drie jaar. Het schilderij was in buitenlands particulier bezit.

Het museum in Den Bosch heeft 2,5 miljoen euro betaald voor het stilleven, dat Van Gogh in 1884 maakte in Nuenen. Vanaf eind 1883 woonde de schilder bijna twee jaar in de Brabantse plaats. Hij maakte in die periode negen stillevens.