Hardnekkige griepgolf duurt nu al achttien weken

De griepgolf in Nederland duurt inmiddels achttien weken en is in omvang zelfs weer iets toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Nederlandse Instituut voor onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL). Gemiddeld duurt een griepepidemie ongeveer negen weken.

Volgens epidemioloog Ge Donker van het NIVEL is met de lengte van de griepepidemie van deze winter nog geen record gebroken. De langdurigste griepepidemie was in de winter van 2014. Die duurde 21 weken.

Er is sprake van een griepepidemie als twee weken achter elkaar meer dan 51 van de 100.000 mensen griep hebben. En de griepgolf is pas officieel voorbij als het aantal patiƫnten twee weken onder dit aantal is gebleven. Daar leek de afgelopen tijd sprake van te zijn. Er was een daling, maar daarbij plaatst Donker een kanttekening.

"Omdat er de afgelopen weken een Paasdag tussen zat en de huisartsen dicht waren, meldden mensen met griepverschijnselen zich bij de huisartsenpost. En die cijfers nemen wij niet mee in deze griepmeting."