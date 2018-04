39 boetes voor varkenshouders die hun dieren slecht behandelen

Te weinig ruimte, geen drinkwater, geen stro, zieke of vastgebonden varkens: het zijn misstanden die inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) afgelopen jaar opnieuw hebben aangetroffen bij hun controles op dierenwelzijn.

Uit voorlopige cijfers blijkt dat de inspecteurs afgelopen jaar 350 inspecties hebben uitgevoerd. Bij 104 controles zijn onregelmatigheden geconstateerd. In zo'n tien procent van de gevallen leidde het bezoek tot een boete. Een varkenshouder kreeg in een jaar tijd drie keer een boete van 1500 euro.

'Geschrokken van de beelden'

Minister Schouten van Landbouw heeft de cijfers bekendgemaakt in reactie op het rapport 'Ziek van de intensieve veehouderij' en beelden van misstanden in stallen in Limburg en Noord-Brabant die de organisatie Varkens in Nood eind februari naar buiten bracht.

De organisatie zegt dat het undercoverbeelden zijn uit Nederlandse varkenshouderijen. De opnames zouden zijn gemaakt in Nederlandse varkensstallen waar goedkoop vlees wordt geproduceerd. Ze tonen zieke en kreupele varkens.

De minister zegt dat ze is geschrokken van de beelden, al kan ze niet beoordelen of ze representatief zijn voor de varkenshouderij. Ze is wel in gesprek met de sector over de bevindingen van de dierenwelzijnsorganisatie.

Gelijkblijvende cijfers

De NVWA heeft ook de drie varkenshouderijen bezocht waar Varkens in Nood heeft gefilmd. De Voedsel- en Warenautoriteit zwijgt over wat daar is aangetroffen.

Volgens de inpectiedienst wijken de cijfers over 2017 nauwelijks af van het aantal misstanden dat in twee eerdere jaren door de inspecteurs is geconstateerd.