Nog snel de laatste aankopen voor het mooie weer, maar is dat wel nodig?

Slippers, zonnebrandcrème en spullen voor in de tuin zoals een hogedrukreiniger vliegen deze zonnige dagen de deur uit bij de webwinkels. Met het warme weer in aantocht lijken veel mensen nog snel even wat aankopen te willen doen. Zo zijn er in het begin van deze maand tien keer meer barbecues verkocht dan in maart, zegt een woordvoerder van Bol.com. "Verder zijn er 2,5 keer meer zwembadjes verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar."

Ook een kledinggroothandel in Amsterdam merkt dat mensen de zomer in hun bol hebben. "Sinds duidelijk is geworden dat het deze week veel warmer wordt, zien we dat winkeliers contact met ons opnemen om te kijken of we nog echte zomerkleding hebben", vertelt Wenske Koning van groothandel 2Clashy. "Jurkjes, rokjes en tops; de winkels willen ze heel snel geleverd hebben." Het gaat zo hard dat zomerkleding die de groothandel zondag binnenkreeg, nu alweer is uitverkocht.

Koning ziet duidelijk dat mensen toe zijn aan de lente. "Jurkjes tot op de knie, bloesjes met een korte mouw en een dun stofje, het vliegt de winkels uit. En kleur, heel veel kleur. Mensen hebben duidelijk behoefte aan het voorjaar en daar hoort kleur bij."