VVD zet kandidaat-politicus uit partij na mogelijke hack naaktfoto's

De VVD heeft een Almeerse kandidaat-politicus met onmiddellijke ingang geroyeerd. De man wordt ervan verdacht dat hij computers heeft gehackt van bekende Nederlanders om zo aan naaktbeelden te komen.

Het partijbestuur van de VVD vindt dat voor hem geen plaats meer is in de partij. Volgens het bestuur is het niet nodig om het strafrechtelijk onderzoek af te wachten, omdat hij heeft toegegeven dat hij computers heeft gehackt.

De VVD spreekt van een walgelijke affaire. De partij neemt het de man ook kwalijk dat hij eerder geen openheid van zaken heeft gegeven. Hij zag al voor de verkiezingen af van een zetel in de gemeenteraad van Almere, vanwege "zwaarwegende privé-omstandigheden", maar vertelde de partij niet de precieze reden.

Vlogster en bekende Nederlanders gehackt

De Telegraaf meldt dat de verdachte in februari werd gearresteerd voor computervredebreuk. De man van 33 is tekstschrijver van beroep en was hoofdredacteur bij de lifestylewebsite Manners Magazine.

Hij hackte volgens RTL Nieuws meer dan honderd vrouwen. Hij zou foto's van onder anderen vlogster Laura Ponticorvo naar buiten hebben gebracht. Daarnaast zou hij op computers van collega's hebben ingebroken en geprobeerd hebben ex-hockeyinternational Fatima Moreira de Melo te hacken.