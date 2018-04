Canada neemt maatregelen na mysterieuze klachten ambassadepersoneel Cuba

Canada haalt familieleden van het ambassadepersoneel in de Cubaanse hoofdstad Havana terug. Aanleiding zijn onverklaarbare medische klachten waar veel personeelsleden en hun gezinsleden mee te kampen hebben. Ze klagen over onder meer hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid.

De klachten zijn geconstateerd bij tien van de 27 personeelsleden en bij familieleden. Ze ontstonden in de loop van vorig jaar. Onderzoek naar de oorzaak van de klachten heeft nog niets opgeleverd. Er is onder meer gekeken naar de kwaliteit van de lucht en het water.

Leden van de Amerikaanse ambassade, die in een ander pand zit, hadden vergelijkbare klachten. Meer dan de helft van het ambassadepersoneel werd toen teruggetrokken. In de Amerikaanse media werd gespeculeerd over een "akoestische aanval" van de Cubanen. De Cubaanse autoriteiten hebben dat altijd ontkend.

Onbekende vorm van hersenletsel

Volgens deskundigen zijn de betrekkingen tussen Canada en Cuba altijd goed geweest en ligt een sonische aanval van Cuba daarom niet voor de hand. Sommige Canadese medewerkers die vorig jaar zijn teruggekeerd naar hun geboorteland, hebben nog altijd klachten. Artsen in Canada sluiten niet uit dat ze hersenletsel hebben opgelopen.

Zolang er onduidelijkheid is over de klachten, heeft de Canadese overheid besloten om de familieleden van het ambassadepersoneel thuis te houden. Verder wordt gekeken of het wel nodig is om alle 15 personeelsleden in Havana te laten.