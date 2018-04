OM: stiefvader misbruikte Djamila (12) voordat hij haar doodde

Freddy D. uit Hoogeveen heeft zijn 12-jarige stiefdochter Djamila seksueel misbruikt voordat hij haar om het leven bracht. Dat zei het Openbaar Ministerie vandaag in een pro-forma-zitting in de rechtbank.

De 47-jarige D. was erbij toen het OM de tenlastelegging voorlas. Hij zei spijt en berouw te hebben, meldt RTV Drenthe. "Elke nacht heb ik nachtmerries", zei de man.

Lichaam naar de politie gebracht

Eind januari stond Freddy D. ook al voor de rechter. Het OM zei toen dat hij Djamila gewurgd heeft in zijn auto. Dat deed hij in de buurt van Staphorst. Vervolgens bracht hij haar naar het politiebureau in Assen.

De man heeft meerdere verklaringen afgelegd bij de politie. Op 15 mei wordt de zaak inhoudelijk behandeld en wordt meer duidelijk over wat er gebeurd is.