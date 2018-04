'Gang naar de rechter moet veel goedkoper worden'

De kosten om een rechtszaak te voeren (griffierechten) moeten drastisch omlaag. Daarvoor pleit voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak. In het jaarverslag van de raad staat dat steeds meer mensen afzien van een gang naar de rechter omdat ze het niet kunnen betalen.

Op vrijwel alle rechtsgebieden nam het aantal rechtszaken vorig jaar fors af, een trend die overigens al een paar jaar zichtbaar is, stelt de raad.

Voorzitter Bakker maakt zich vooral druk over zaken waar op zich niet veel geld mee is gemoeid. "Maar een klein financieel belang, in juridische termen, kan voor gezinnen met een laag inkomen een pijnlijk hoge rekening zijn." Dat geldt volgens hem ook voor kleine ondernemingen die van opdracht naar opdracht leven.

Juist bij dit soort zaken moeten de kosten omlaag, vindt de Raad voor de rechtspraak.

Onbetaalde rekening

Nu kost bijvoorbeeld een conflict over een onbetaalde rekening van 700 euro 200 euro aan griffierechten. Wordt de zaak verloren, dan moeten ook de kosten van de andere partij worden betaald. "Dat is voor veel mensen een reden om niet te procederen en de rekening toch maar te betalen", zegt Bakker. Hij stelt dat dat afbreuk doet aan de rechtsbescherming van de burger.

"Want wat heeft de burger aan een rechtbank als hij zich niet kan veroorloven er gebruik van te maken?"

Minister Dekker voor Rechtsbescherming wil met de Tweede Kamer in debat over verlaging van de griffierechten. Gisteren heeft hij daarover een brief gestuurd.