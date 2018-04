'Goede kans dat donderdag weerrecords worden gebroken'

Door een stralende zon en heldere lucht is de zonkracht ook wat sterker. Dat is gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Als het onbewolkt is, kan een onbeschermde huid gemakkelijk verbranden, waarschuwt weerinstituut KNMI.

Helemaal omdat veel mensen de afgelopen maanden nauwelijks in de zon hebben gezeten. Klaassen: "Het is dan ook verstandig om zonnebrand op te smeren als je langer naar buiten gaat. Kinderen kunnen beter lange mouwen aantrekken."

Maar het mag dan zomers weer worden, voor de buitenzwembaden komt de zon net iets te vroeg, meldt NH Nieuws. In Noord-Holland gaan de zwembaden ondanks het mooie weer niet vervroegd open. "We willen het wel, maar het water is nog niet warm genoeg", zegt een medewerker van zwembad De Bever in Sint-Pancras.

Maandag pas weer regen

Ook dit weekend is het mooi weer, al koelt het ietsjes af. "Maar het is vrijdag en zaterdag nog steeds terrasweer en ook zondag zal de zon nog geregeld schijnen", zegt de weerman. De verwachting is dat er pas maandag weer regen valt.

Voor zonaanbidders is het de komende dagen dus genieten. Ook vandaag wordt het al zonnig en stijgt de temperatuur op sommige plekken boven de 20 graden. Maar historisch warm wordt het waarschijnlijk nog niet. De recordtemperatuur voor 17 april stamt uit 1949, toen het op deze dag bijna 24 graden werd.