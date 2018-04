Meer ongelukken op het werk, maar minder dodelijke ongelukken

'Bouwvakker valt van steiger', 'Heftruckchauffeur raakt bekneld', 'Medewerker kaasmakerij komt op zijn hoofd terecht'. Geregeld komt dit soort berichten in het nieuws. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft vorig jaar 4225 meldingen gekregen van een bedrijfsongeval. Dat is 12 procent meer dan in 2016.

50 mensen kwamen vorig jaar om door een ongeluk op het werk. Dat zijn er 20 minder dan in 2016. Het aantal dodelijke slachtoffers ligt al jaren tussen de 50 en 70, stat in in De Staat van Arbeidsveiligheid van de inspectie SZW.

Torenhoge rekening

De Inspectie SZW maakt zich zorgen over het almaar stijgend aantal ongelukken. "Er is nog steeds sprake van een tekortschietende arbeidsveiligheid. Werknemers werken vaak ongezond en onveilig", zegt Marc Kuipers, inspecteur-generaal van de Inspectie SZW.

Voor hen die het treft, zijn de gevolgen groot. Kuipers: "Bedrijven ondervinden schade en de samenleving krijgt een torenhoge rekening gepresenteerd. Het is ons gezamenlijk belang dat wie gezond naar het werk gaat, aan het eind van de dag ook weer gezond en veilig thuiskomt. Daarom moet arbeidsveiligheid hoog op de agenda komen van werkgevers en werknemers."