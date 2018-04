Steven Spielberg eerste filmregisseur die 10 miljard dollar omzet

Steven Spielberg heeft met zijn films in totaal zeker 10 miljard dollar omgezet. De Amerikaan is de eerste regisseur die deze mijlpaal heeft bereikt, meldt Box Office Mojo, de organisatie die de cijfers bijhoudt.

Michael Bay en Peter Jackson bezetten op de ranglijst de tweede en derde plaats met een omzet van ongeveer 6,5 miljard dollar.

Groot en veelzijdig

Spielberg heeft een groot en veelzijdig oeuvre op zijn naam staan. Hij tekende voor wereldwijde kassuccessen als E.T. en Jaws, en regisseerde verder onder meer Close Encounters of the Third Kind, Schindler's List en de Indiana Jones-cyclus.

Box Office zegt dat Spielberg nog veel meer heeft verdiend als ook de omzet van films wordt meegeteld die hij heeft geproduceerd.