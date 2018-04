Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten waarschuwen voor hacks Rusland

Russische staatshackers proberen in te breken bij essentiƫle internet-infrastructuur, zeggen Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. De hackers zouden zich richten op miljoenen apparaten over heel de wereld. Volgens de diensten kan de gehackte apparatuur gebruikt worden bij een eventuele grootschalige aanval.

In een gezamenlijke waarschuwing van het Britse National Cyber Security Centre (NCSC), het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid en de FBI worden diverse methoden beschreven van hoe netwerkapparatuur wordt aangevallen. De modems, routers en servers worden gebruikt om dataverkeer over het net te loodsen.

De waarschuwing is met name gericht op fabrikanten van netwerkapparatuur, internetproviders, publieke organisaties en bedrijven. Zij worden aangeraden om maatregelen te nemen.

Aanval

De Russen zouden de apparatuur willen gebruiken om te spioneren, gevoelige gegevens in handen te krijgen en netwerken af te kunnen tappen.

Daarnaast zou Moskou met de hacks de basis leggen voor digitale aanvallen in de toekomst.

Ingrijpen

Het is de eerste keer dat Britse en Amerikaanse diensten gezamenlijk waarschuwen voor een internetdreiging en advies geven over hoe te handelen.

Volgens het hoofd van de digitale beveiliging in het Witte Huis is het belangrijk om in te grijpen wanneer dat nodig is. "Wanneer we kwaadwillige internetactiviteit zien, slaan we terug. Of het Kremlin er nu achter zit of een ander land", zegt hij.