Miljoenenschikking T-Mobile in VS voor nepverbindingen

De Amerikaanse telecomwaakhond FCC heeft met T-Mobile USA een schikking getroffen van 40 miljoen dollar, omdat het bedrijf sjoemelde met telefoonverbindingen. Daardoor leek het alsof klanten van T-Mobile verbinding hadden, terwijl dat in werkelijkheid niet zo was.

Klanten die belden naar buitengebieden in de Verenigde Staten kregen een namaakverbindingstoon te horen. Het leek net alsof de telefoon werd doorgeschakeld, waarbij degene aan de andere kant van de lijn niet opnam. T-Mobile geeft toe dat dit bij honderden miljoenen bellers is gebeurd. Het bedrijf belooft dat dit in de toekomst niet meer zal voorkomen.

Klachten van klanten

De FCC startte een onderzoek naar T-Mobile USA nadat er klachten waren gekomen van klanten. Hoewel T-Mobile tegenover de FCC beweerde dat de problemen waren opgelost, bleven de klachten aanhouden. In zeker zeven gebieden konden klanten niemand bereiken.

Volgens de FCC leidde de valse telefoonoproepen ertoe dat communicatie werd vertraagd, waardoor de openbare veiligheid in gevaar werd gebracht. Daarnaast liepen bedrijven op het platteland inkomsten mis en was het voor medische hulpverleners niet mogelijk om hun patiënten in de landelijke gebieden te bereiken.