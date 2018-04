Tegels naar onder meer Nieuwsuur, de Volkskrant en NRC

In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag zijn de Tegels 2017 uitgereikt, de belangrijkste journalistieke prijzen van het jaar. Nieuwsuur, de Volkskrant en NRC kregen ieder twee Tegels uitgereikt. Daarnaast waren er ook tegels voor journalisten van BNNVARA en de VPRO.

De Tegels worden altijd uitgereikt in verschillende categorieën. Bas Haan van Nieuwsuur (NTR/NOS) kreeg de Tegel in de categorie Nieuws voor De WODC-affaire. In deze reportage toonde hij aan dat het niet best is gesteld met de onafhankelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

'Geweldig werk'

Ook de Storimans Tegel voor het beste camerawerk ging naar Nieuwsuur. Dennis Hilgers kreeg hem voor Treinreis door de VS: Amerikanen verdeeld over één jaar Trump. 3500 kilometer en twee dagen en nachten lang filmde hij in de trein van Chicago naar Seattle.

De Storimans Tegel is genoemd naar cameraman Stan Storimans die in 2008 tijdens zijn werk voor RTL Nieuws in Georgië om het leven kwam.

Joost Oranje, hoofdredacteur van Nieuwsuur, is verheugd. "Geweldig werk van Bas en Dennis! Extra leuk en bemoedigend is dat dit prijzen zijn voor twee kernwaarden waar Nieuwsuur voor staat: de vinger achter de macht en de blik op het buitenland via visueel hoogstaand werk. We zetten als redactie met veel trots deze Tegels in onze prijzenkast."