Duiveluitdrijving in de 21e eeuw: cursusweek exorcisme in Vaticaan

Voor sommigen is het ritueel van duiveluitdrijving misschien iets uit films, maar in de Rooms-Katholieke Kerk is het werkelijkheid: in Rome is vandaag een door het Vaticaan georganiseerde trainingsweek duivel uitdrijven van start gegaan.

Zo'n 200 aspirant-duiveluitdrijvers zijn begonnen aan de cursusweek aan de universiteit van het Vaticaan. De cursisten zijn voornamelijk priesters: alleen zij kunnen de duivel uitbannen en dan alleen als ze daarvoor toestemming hebben gekregen van een bisschop.

Deelnemers wordt onder meer geleerd onderscheid te maken tussen bezetenheid en geestesziekten. Ook de basisprincipes van duiveluitdrijving worden uitgelegd.

Het Vaticaan nam het initiatief voor de cursusweek, die in het verleden vaker werd georganiseerd, omdat het aantal gevallen van duivelse bezetenheid volgens de kerk is toegenomen. Naast colleges van duiveluitdrijvers, kunnen ook zo'n 35 sessies met theologen, psychologen, criminologen en kerkhistorici worden gevolgd.

Mobiele telefoon

De Albanese kardinaal Simoni (89) trok in zijn eerste college meteen de aandacht van zijn toehoorders toen hij zei dat hij de duivel ook via zijn mobiele telefoon uitbant. Simoni spreekt. zo zei hij, in telefoongesprekken met bezetenen in het Latijn de gebeden uit, op dezelfde manier als in een persoonlijk ritueel.

Veel mensen kennen duiveluitdrijving uit de film 'The Exorcist' uit 1973: