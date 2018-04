Ouderen geëvacueerd bij brand in zorgcentrum Zwolle

Zo'n tachtig ouderen zijn vanmiddag geëvacueerd bij een brand in een woon-zorgcomplex in Zwolle. De brandweer rukte met veel materieel uit om alle ouderen veilig het pand uit te helpen.

De ouderen zijn eerst opgevangen op het terrein voor de deur van het complex en later met drie bussen overgebracht naar het Deltion College in Zwolle, waar ze worden opgevangen.

Spouwmuur

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland is de brand ontstaan in een spouwmuur en zorgt dat voor veel rookontwikkeling in het gebouw. De brandweer is op dit moment druk met het vinden van de vuurhaard.

Voor zover bekend is bij de brand niemand gewond geraakt.