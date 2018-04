Na eeuwen keert enorm drieluik even terug naar Alkmaar

"Maarten van Heemskerck was in zijn tijd de belangrijkste schilder van dit soort altaarstukken en dit drieluik is ook nog eens het grootste dat ooit in Nederland is gemaakt", zegt conservator Christi Klinkert.

"Het moet een ongelooflijke indruk hebben gemaakt op de mensen in de 16e eeuw. Ook door de stijl, want toen Van Heemskerk dit werk schilderde, was hij net terug uit Rome waar hij had gezien hoe bijvoorbeeld Michelangelo het menselijk lichaam in al zijn anatomische finesses vastlegde. Van Heemskerck deed dat bijna overdreven ook bij dit schilderij. Zelfs de kinderen zien eruit alsof ze net uit de sportschool komen. En kijk die expressieve uitdrukkingen op de gezichten; mensen moeten dat fantastisch hebben gevonden."