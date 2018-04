Prullenbakken en vogelhuisjes weggehaald voor Koningsdag Groningen

Een van de mensen die worden ingezet voor het karwei is Freddy Oosterhof. "Dit is een bijzonder klusje, leuk om te doen", zegt hij. "Je bent voor de koning en de koningin bezig. Om het zo netjes mogelijk te maken, zodat we als stad een mooi visitekaartje afgeven. Er komen massa's mensen op af, je wilt het graag doen."

Stiekem hoopt Oosterhof dat hij op 27 april de kans krijgt om vooraan te staan langs de route. "Ik wil Máxima natuurlijk wel een handje geven."

Camera's houden de massa in de gaten

Naast het weghalen van obstakels langs de route, wordt ook de binnenstad van Groningen volgehangen met beveiligingscamera's. Die dekken volgens de politie de volledige koninklijke route. De beelden worden gebruikt om de stroom bezoekers in de gaten te houden (crowd management) en voor bewaking. Na Koningsdag worden ze weer weggehaald.

Verder worden er de komende dagen zandzakken, poortjes en slagbomen neergezet voor de veiligheid.