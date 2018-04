Britse ambassadeur bij OPCW: onderzoeksteam kan Douma nog niet in

Het onderzoeksteam van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) heeft nog geen toegang gekregen tot Douma, waar anderhalve week geleden vermoedelijk een gifgasaanval is uitgevoerd. De Britse ambassadeur zegt bij een bijeenkomst van de OPCW in Den Haag dat het team nog in Damascus is.

De Russische vertegenwoordiging laat via het Russische persbureau RIA weten dat de onderzoekers niet worden tegengehouden. Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken is het team vertraagd door de vergeldingsaanval van afgelopen weekend.

Hoewel de bijeenkomst van de OPCW achter gesloten deuren is, lekken de aanwezige partijen scheutig informatie op Twitter en naar persbureau's. Zo hekelt de Russische ambassade dat het Verenigd Koninkrijk spreekt van "hoogstwaarschijnlijk" gebruik van chemische wapens. Volgens Rusland steken de Britten daarmee de draak met de internationale gemeenschap, omdat de vergeldingsactie op Syrië is gelegitimeerd door "hoogstwaarschijnlijk" gebruik van gifgas.

'390 meldingen van chemische wapens'

De Britten zeggen op hun beurt weer dat "te veel OPCW-leden hun verantwoordelijkheid ontwijken". De Britse ambassadeur zou van mening zijn dat lidstaten zich al te lang onvoldoende uitspreken tegen het gebruik van chemische wapens, waardoor het risico bestaat dat landen als Syrië opnieuw gifgas gebruiken.

Een team van de VN en de OPCW bewees vorig jaar dat het Syrische regime saringas had gebruikt. Volgens de Britse ambassadeur zijn er de afgelopen vier jaar 390 meldingen over chemische wapens in Syrië geweest bij de OPCW. Of al die meldingen ook klopten, is onduidelijk.

'Gerommel met bewijsmateriaal'

Ook de Amerikaanse vertegenwoordiging lekt uit de besloten bijeenkomst. Volgens de VS heeft Rusland mogelijk bewijsmateriaal aangetast in Douma. Dat meldt persbureau Reuters, dat inzage heeft gehad in de uitspraken van de Amerikaanse ambassadeur. Hij roept de OPCW op "het Syrische bewind van chemische terreur" te veroordelen.

De Russische ambassade ontkent op Twitter dat Rusland met bewijsmateriaal heeft gerommeld. "De VS probeert de missie in Syrië te ondermijnen, nog voordat die is aangekomen in Douma." Volgens de ambassade zal Rusland het onderzoek niet belemmeren.

Of Rusland inderdaad bewijsmateriaal heeft aangetast is moeilijk te bepalen. Het onderzoek van de waakhond voor chemische wapens richt zich op slachtoffers, ooggetuigen en bijvoorbeeld grond- en plantenmonsters. In die monsters kunnen minuscule hoeveelheden gifgas worden waargenomen.