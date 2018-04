Trend in Duitsland: asielzoekers zeggen lid van terreurorganisatie te zijn

Justitie in het zuiden van Duitsland klaagt over het toenemend aantal asielzoekers dat terrorist zegt te zijn. In de eerste drie maanden van dit jaar kwamen bij de parketten in Karlsruhe en Stuttgart 159 'zelfaangiften' binnen. In heel 2017 waren dat er 300. Volgens lokale media doet ongeveer de helft van alle nieuwe terreurverdachten zelf aangifte.

"Dat is opvallend", zegt correspondent Jeroen Wollaars op NPO Radio 1. "Je zou zeggen, als je iets met terreur te maken hebt, wil je dat als asielzoeker juist verborgen houden. Maar schijn bedriegt."

Liever in Duitse cel

Het heeft er onder meer mee te maken dat justitie een onderzoek start tegen mensen die zeggen dat ze terrorist zijn. Gedurende dat onderzoek kan iemand niet worden uitgezet. Daar komt nog bij dat in het land van herkomst door de aangifte bekend kan worden dat iemand een terrorist zegt te zijn.

Duitsland zet niemand uit die het risico loopt om gemarteld of gedood te worden. "Dus door te zeggen dat ze in het land van herkomst terreurdaden hebben gepleegd, zorgen ze ervoor dat ze niet uitgezet kunnen worden, dat is de gedachte erachter", zei Wollaars.

Het gevolg is wel dat ze mogelijk voor jaren achter Duitse tralies verdwijnen. "Maar liever in een Duitse cel dan gemarteld worden in het land van herkomst."

Waarheid

Of deze terreurverdachten de waarheid spreken, blijft vaak onduidelijk. De Duitse justitie wordt overspoeld met dit soort gevallen en deze asielzoekers komen vaak uit landen als Syriƫ, Irak, Afghanistan en Somaliƫ.

Daar is het niet altijd mogelijk te achterhalen of een verdachte de waarheid heeft gesproken. In het zuiden van Duitsland is pas bij vier van dit soort aangiftes het onderzoek afgerond.