'Autoverhuurder Bo-rent sjoemelt met roetfilters'

EenVandaag sprak onder meer met een garagebedrijf dat zegt dat "Bo-rent de roetfilters uit de auto's heeft gehaald en laten vervangen door een op maat gemaakte uitlaatpijp". De software van "honderden auto's" zou zijn aangepast zodat er geen foutmelding op het dashboard verschijnt.

Een tweede bron weet dat de roetfilters ergens liggen opgeslagen en dat Bo-rent "er veel problemen mee had en er vanaf wilde". En de directeur van een uitlaatbedrijf zegt dat hij een paar maanden geleden via een tussenpersoon een aanbod kreeg om 750 roetfilters te kopen. "Afkomstig uit voertuigen van Bo-rent. Vaak filters uit nieuwe wagens met nog geen tien kilometer op de teller."

Georganiseerde diefstal

Bo-rent, dat zichzelf neerzet als milieubewust bedrijf, zegt in een reactie de roetfilters niet te hebben verwijderd. "We zijn helaas wel meerdere malen het slachtoffer geworden van georganiseerde diefstal, waarbij grote partijen roetfilters onder onze bussen vandaan zijn gestolen."

Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in augustus vorig jaar al op de hoogte was van de situatie bij Bo-rent. Actie is er niet op ondernomen. "We gaan op dit moment geen gerichte acties doen richting één specifiek bedrijf", staat in een mail die het actualiteitenprogramma in bezit heeft.

Kamerlid Liesbeth van Tongeren van GroenLinks noemt de praktijken van Bo-rent "schandalig". Ze wil opheldering van de minister en staatssecretaris. Volgens haar kan het niet dat er niets met een serieuze melding is gedaan. "Ze moeten controleren en misschien moet het Openbaar Ministerie eraan te pas komen."

Een longarts die EenVandaag heeft gesproken maakt zich zorgen. Volgens hem worden mensen nu willens en wetens blootgesteld aan een sterke verhoging van luchtverontreiniging.