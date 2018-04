Zilverschat van koning Blauwtand ontdekt op Duits eiland

Op het Duitse eiland Rügen hebben archeologen een grote zilverschat van de legendarische koning Blauwtand blootgelegd. De opmerkzaamheid van een 13-jarige jongen zette hen op het spoor.

René Schön speurde afgelopen januari met zijn metaaldetector naar schatten op het eiland. Een stukje metaal dat hij vond deed hij eerst af als waardeloos aluminium, totdat verder onderzoek uitwees dat het om zilver uit de 10e eeuw ging.

Archeologen en hobbyisten hebben de afgelopen tijd - samen met Schön - de akker van 400 vierkante meter afgegraven en vonden zilveren munten, armbanden, ringen, kralen en broches. "Het was de vondst van mijn leven", meent Schön.

Verstopt

De jongste munt is een pfennig uit 983, de oudste een dirham uit Damascus uit 714. Onder de pakweg 500 zilveren munten stammen er 100 uit de tijd van koning Harrald I, bijgenaamd Blauwtand (mogelijk vanwege zijn slechte gebit). Hij smeedde uit strijdende stammen het verenigde Denemarken en was de eerste christelijke koning van het land.

Het is volgens de onderzoekers goed mogelijk dat Harald zelf de schat heeft laten verstoppen op Rügen. Hij voerde in deze tijd zelf strijd in de regio Pommeren. De vondst werd gedaan in destijds onbewoond gebied, vlak bij een grafheuvel uit de bronstijd die als herkenningspunt dienst kan hebben gedaan.

"Dit is de grootste vondst van Blauwtand-munten die we ooit in het zuidelijke Oostzee-gebied hebben gedaan", zegt de leider van de opgraving. "Het is daarom een belangrijke vondst."