Gechanteerde Conchita Wurst: ik heb al jaren hiv

Artiest Conchita Wurst heeft op Instagram bekendgemaakt al jaren hiv te hebben. De voormalige winnaar van het Eurovisiesongfestival heeft dat naar buiten gebracht omdat een ex-vriend de dragqueen met die informatie probeerde te chanteren.

"Het is beter om er zelf mee naar buiten te komen dan dat een derde het bekend maakt", schrijft de 29-jarige Wurst, die in het echt Tom Neuwirth heet. De Oostenrijker hoopt dat de coming-out iets kan betekenen in de strijd tegen de stigmatisering van hiv-patiƫnten. De artiest zegt zelf in ieder geval voor de rest van zijn leven bevrijd te zijn van het zwaard van Damocles boven zijn hoofd, ook al is de informatie voor de buitenwacht eigenlijk irrelevant.

De dragqueen, die vooral bekend is geworden als de vrouw met baard die in 2014 het songfestival won met Rise Like a Phoenix, zegt medicijnen te slikken. Met zijn gezondheid gaat het goed. Neuwirth schrijft tot nu toe niet naar buiten te zijn getreden om onder andere zijn ouders te besparen dat hun zoon als hiv-patiƫnt bekendstaat.