Russische onderzoeksjournalist overlijdt na val uit raam

De Russische onderzoeksjournalist Maksim Borodin uit Jekaterinenburg, die vrijdag zwaargewond raakte nadat hij uit het raam van zijn woning op de vijfde verdieping was gevallen, is bezweken aan zijn verwondingen. De 32-jarige journalist is niet meer bij kennis geweest.

De autoriteiten gaan ervan uit dat hij zelfmoord heeft gepleegd. De deur van zijn huis zou van binnenuit zijn afgesloten en er waren geen sporen van inbraak.

Maar de hoofdredacteur van de nieuwssite Novy Den, waarvoor Borodin over corruptie en misdaad schreef, trekt de officiƫle lezing in twijfel: zij gelooft niet dat Borodin zelfmoord heeft gepleegd. De journalist publiceerde ook geregeld over oligarchen. Vorig jaar oktober werd hij na een tv-interview door een onbekende met een metalen staaf op zijn hoofd geslagen.

Gemaskerde manschappen

Een vriend van hem schrijft op Facebook dat Borodin woensdagochtend om 5.00 uur contact met hem opnam. Zijn woning was toen omsingeld door ordetroepen, met gemaskerde manschappen in camouflagekleding.

Borodin dacht dat ze huiszoeking bij hem kwamen doen, maar het bleek om een oefening te gaan. Daarna bleef het stil, tot het bericht kwam dat Borodin naar de spoedeisende hulp was gebracht nadat hij was gevonden onder zijn balkon.

Russische huurlingen

De journalist had de laatste tijd veel geschreven over de dood van Russische huurlingen die meevechten in Syriƫ. Op 7 februari viel een contingent van die huurlingen, gewapend met tanks en artillerie, een gebied aan dat in handen is van Syrische rebellen die door de VS worden gesteund.

De internationale coalitie onder leiding van de Amerikanen voerde daarop vergeldingsacties uit, waarbij vermoedelijk tientallen en mogelijk zelfs meer dan 200 Russen zijn omgekomen. Officieel is daarover in Rusland niets bekendgemaakt.