Blok bekritiseert Russische 'mist en desinformatie' over Skripal

Minister Blok noemt de berichten die Rusland verspreidt over het OPCW-onderzoek in de zaak-Skripal een nieuwe vorm van desinformatie. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zei gisteren dat onderzoek van de OPCW in een laboratorium Zwitserland erop wijst dat het zenuwgas waarmee Sergej Skripal werd aangevallen niet van Russische makelij is, maar ontwikkeld is door de Amerikanen en Britten.

In WNL op Zondag zei de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken dat de Russen voortdurend bezig zijn mist te creëren over onderwerpen als MH17, de oorlog in Syrië en ook over de zaak-Skripal. Blok maande journalisten daarop alert te zijn.

In reactie op de mededeling van Lavrov tweette het laboratorium in de Zwitserse stad Spiez dat de conclusie van het OPCW-onderzoek blijft dat op de plaats waar de bewusteloze Skripal werd gevonden, sporen zijn aangetroffen van het in de Sovjet-Unie ontwikkelde zenuwgas novitsjok.