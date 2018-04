Bosbranden bedreigen zuidelijke wijken Sydney

Aan de zuidrand van de Australische stad Sydney zijn gisteren bosbranden uitgebroken. Het vuur leek aanvankelijk onder controle, maar laaide vandaag weer op.

Het vuur rukt op in noordwestelijke richting. De brandweer heeft 500 man, 100 brandweerwagens en 15 vliegtuigjes ingezet.

Het stadsbestuur heeft de bewoners van enkele wijken te verstaan gegeven een schuilplaats te zoeken, omdat het voor evacuatie nu te laat is. Berichten over gewonden zijn er niet. Wel staan huizen in brand.

Het vuur werd aangewakkerd door een harde wind, maar de weersvooruitzichten zijn gunstig, met een afnemende wind.