Tweede aanhouding voor terrasmoord Rotterdam

Opnieuw is in Amsterdam een aanhouding verricht in verband met een moord van vorig jaar in Rotterdam. De arrestant is een man van 25 uit Amsterdam-Oost. Hij werd vrijdagavond opgepakt en wordt morgen voorgeleid.

Vorige week werd in deze zaak ook al een 25-jarige Amsterdammer in de wijk Zeeburg aangehouden. Die man werd vrijdag voorgeleid en blijft voorlopig twee weken in hechtenis.

Ze worden beiden verdacht van betrokkenheid bij de moord in augustus vorig jaar van een man van 42. Hij werd doodgeschoten op een terras op de Prins Hendrikkade in Rotterdam.

Gouden tip

De politie kwam de eerste verdachte op het spoor door dna-onderzoek in een van de vluchtauto's. De politie vermoedt dat dat er drie waren.

Het onderzoek in deze liquidatie-zaak gaat door en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Voor de gouden tip heeft de politie een beloning uitgeloofd van 20.000 euro.