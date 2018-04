Nederlandse journalist al ruim een half jaar vast in Oekraïne

Eind oktober, twee weken na zijn arrestatie, bepaalde een rechtbank in Kiev dat Huseynli op borgtocht vrij kon komen, maar hij moest twee maanden in het land blijven. In die tijd zou een besluit moeten worden genomen over uitlevering. Sindsdien is die termijn al twee keer verlengd, zei Huseynli vorige maand in gesprek met de internationale journalistenorganisatie Committee to Protect Journalists (CPJ).

Kort geleden, op 2 april, bepaalde de rechtbank dus dat hij niet uitgeleverd mag worden, maar de openbaar aanklager weigert hem zijn paspoort terug te geven en wil een nieuwe zitting om hem nieuwe beperkingen opleggen, bericht de Kyiv Post, een Engelstalige krant in Kiev.

Aangevallen in appartement

Ook in Oekraïne is Huseynli geïntimideerd. De CPJ schrijft op zijn site dat hij op 5 maart door onbekenden is aangevallen in het appartement dat hij in Kiev huurt. Volgens de Nederlander spraken zijn belagers Oekraïens en Azerbeidzjaans. Hij is naar eigen geslagen en tegen de grond gewerkt. De CPJ roept Oekraïne op het incident te onderzoeken en Huseynli zijn paspoort terug te geven zodat hij het land kan verlaten.

Ook de internationale journalistenorganisatie Reporters sans Frontières (RSF, Reporters without Borders) heeft een oproep gedaan tot vrijlating van Huseynli. De organisatie spreekt ook van een politieke zaak en benadrukt dat Azerbeidzjan qua persvrijheid 162ste staat op een lijst van 180 landen. Het land schendt de persvrijheid op grove wijze, stelt RSF.