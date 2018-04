Hoe Koningsdag steeds meer is veranderd in een volksfeest

De Oranjeverenigingen in steden, dorpen en buurten beleven drukke dagen. Ze zijn, bijgestaan door vrijwilligers, al volop in de weer met de organisatie van Koningsdag 2018. In de loop der jaren is deze dag uitgegroeid van een nationale steunbetuiging aan het Oranjehuis tot een gezellig nationaal volksfeest met de verjaardag van het staatshoofd en de monarchie als aanleiding of alibi.

Er zijn op Koningsdag geen plichtmatigheden en plechtstatigheden, zoals militaire parades en kransleggingen, maar des te meer (folkloristische) buurtfeesten en vrijmarkten. Een dergelijke invulling van een nationale feestdag is, gezien in internationaal perspectief, speciaal.

Volksfeest

Waar de koning en zijn familie verschijnen, in Groningen dit jaar, ligt dat uiteraard een slag anders. Daar zijn alle ogen op hen en de hen omringende autoriteiten gericht. Elders in het land zijn gezagsdragers op deze nationale feestdag gaandeweg een kleinere rol gaan spelen. In 2015 is de tot dan toe gebruikelijke televisietoespraak van de minister-president als startschot voor de Oranjefestiviteiten geschrapt.

Zelfs het jarige staatshoofd maakt duidelijk dat het op Koningsdag niet om hém moet draaien, maar om het volk. "Op Koningsdag bezoekt koning Willem-Alexander, samen met andere leden van de koninklijke familie, de festiviteiten in een gemeente. Dit bezoek is rechtstreeks op televisie te zien", aldus de website van het Koninklijk Huis.