'Ultieme Britse grootverdiener' weg bij grootste reclamebedrijf ter wereld

De topman van communicatiegigant WPP heeft onder druk van een onderzoek naar ongepast gedrag besloten op te stappen. De 73-jarige Martin Sorrell leidde WPP, een communicatie-, marketing- en reclameconglomeraat met 200.000 werknemers in meer dan 100 landen, ruim drie decennia.

Sorrell staat met zijn jaarloon van 83 miljoen euro al jaren bekend als de ultieme Britse 'fat cat' oftewel grootverdiener. Er loopt een intern onderzoek naar hem vanwege beschuldigingen van ongepast gedrag en misbruik van bedrijfseigendommen. De verwachting is dat dat onderzoek de komende dagen wordt afgerond.

In een brief aan de werknemers van WPP schrijft Sorrell dat hij zich verplicht voelt om op te stappen omdat het onderzoek te veel onnodige druk op het bedrijf legt. "In het belang van jullie, onze klanten, onze aandeelhouders en alle andere belanghebbenden is het beter dat ik opstap."

De financiƫle resultaten van WPP vielen de laatste tijd tegen. Het bedrijf heeft onder meer last van forse concurrentie door Facebook en Google. De beurswaarde daalde de laatste maanden fors. Het aandeel is vergeleken met vorig jaar 30 procent gedaald, waardoor WPP 10 miljard euro minder waard is geworden.