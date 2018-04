Nieuwe cao voor de bouw, ruim 5 procent loon erbij

Werkgevers en vakbonden in de bouw zijn het eens geworden over een nieuwe cao. De lonen gaan structureel omhoog met 5,35 procent en bedrijven en de vakbeweging gaan zich inspannen om nieuwe mensen te werven. De cao is geldig tot 31 december 2019.

Alle afspraken, ook die over pensioenen, gaan ook gelden voor uitzendkrachten. "Dat betekent dat mensen elkaar niet meer de keet uit zullen concurreren op de bouwplaats", zegt FNV-bestuurder Hans Crombeen. Verder krijgt de veiligheid op de bouwplaatsen extra aandacht. Er moet een speciale 'bouwspraak' worden ontwikkeld: woorden en pictogrammen die iedereen op de bouwplaats moet kennen.

De bouw heeft moeilijke jaren achter de rug en veel werknemers zijn daarom vertrokken. Nu is er weer volop werk en kampt de sector juist met een groot tekort aan arbeidskrachten. De bedoeling is dat er meer jongeren en zij-instromers worden binnengehaald en dat vertrekkers worden verleid om terug te komen.