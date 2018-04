Knokke zet beveiligingscamera's in tegen hondendrollen

De Belgische gemeente Knokke-Heist gaat beveiligingscamera's inzetten tegen baasjes die de drol van hun hond niet opruimen. Burgemeester Leopold Lippens is de drollen zó zat, dat hij deze drastische maatregel heeft genomen, meldt Het Laatste Nieuws (HLN).

De boulevard van de badplaats is een populaire hondenuitlaatroute. Dat brengt steeds meer overlast met zich mee, zeker nu de drukte door het mooie weer is toegenomen. "De laatste weken kregen we heel wat klachten binnen", zegt Lippens tegen HLN. "Het is simpel: ik wil een propere badplaats voor onze bewoners en toeristen."

Hiertoe zullen extra politieagenten en stadswachten worden ingezet. Ook worden alle beschikbare beveiligingscamera's ingeschakeld om overtreders te identificeren. Als het baasje herkend wordt op de beelden, hangt hem een boete van 250 euro boven het hoofd.

"We zullen regelmatig de beelden van onze beveiligingscamera's bekijken", zegt Lippens, volgens de Belgische nieuwssite zelf een groot hondenliefhebber. "Zien onze mensen daarop hoe een baasje de behoefte van zijn huisdier niet opkuist, dan bewaren we de beelden. We nemen dan ook een screenshot van de eigenaar en dat neemt de wijkagent in die buurt mee tijdens de patrouille."