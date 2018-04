Litho's van Dalí onder de hamer bij rugbyclub Castricum

Liefhebbers van Salvador Dalí kunnen in Castricum bij de plaatselijke rugbyclub twee litho's van de Spaanse kunstenaar kopen. Die worden vanavond geveild. Wie een litho koopt, krijgt er een kookboek bij.

De Castricumse Rugbyclub wil het clubhuis aanpakken. Er liggen plannen voor dubbel glas, led-verlichting en zonnepanelen. Maar het geld daarvoor ontbrak tot nu toe. Vandaar dat de clubleiding besloot een veiling te organiseren en een oproep deed om kavels aan te bieden. Het aanbod overtrof alle verwachtingen.

'We waren overdonderd'

"Een goede vriend van mij had een aantal rugby-artikelen voor de veiling. Toen kwam hij ook met twee Dalí's op de proppen. We waren overdonderd", aldus Mats Marcker van de rugbyclub bij NH Nieuws. "We kwamen met niks en gingen weg met goud in onze handen."

De man over wie hij het heeft, is zelf fervent rugbyspeler en liefhebber van de club. Maar in het dagelijks leven is hij kunsthandelaar. Volgens Debbie Winterberg, die de veiling organiseert, heeft hij een bodemprijs bedongen voor de genummerde en gecertificeerde litho's. Alles wat daar bovenop binnenkomt, is voor de club.

Dalí maakte de werken voor een kookboek in 1973. "We hopen dat de litho's per stuk 3000 euro opleveren", vervolgt Winterberg. "Van de litho's zijn er 250 gedrukt, je hebt dan best iets bijzonders aan de muur hangen."

De club kleurt groen

Over smaak valt te twisten. Van dichtbij zijn de litho's bepaald bizar. Maar ook de koper die de litho's alleen als belegging ziet, helpt de rugbyclub vooruit. Het motto van de veiling is 'Castricumse Rugbyclub kleurt groen'. Winterberg: "Uiteindelijk helpen dubbel glas, led-verlichting en zonnepanelen ook om de kosten naar beneden te krijgen en de contributie betaalbaar te houden voor de jeugd."