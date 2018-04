'Jumbo-supermarkten speelden medische gegevens personeel door'

Een aantal Brabantse Jumbo-vestigingen heeft ongevraagd medische gegevens van medewerkers doorgespeeld aan een extern bedrijf voor een subsidieaanvraag. Dat meldt het NPO Radio 1-programma Radar. Deskundigen betwijfelen of die werkwijze is toegestaan.

Een aantal vestigingen van de supermarkt rond Breda vroeg medewerkers voor dossieronderzoek een vragenlijst in te vullen. Personeel dat op de enquête liet weten psychische klachten te hebben gehad, kreeg volgens Radar het schriftelijke verzoek meer informatie te verstrekken. Wie dat niet deed, zou volgens de brief "consequenties" riskeren. Het bedrijf zou zelfs hebben beweerd dat het wettelijk verplicht is om de informatie te verstrekken.

'Beste bedoelingen'

Volgens Jumbo hebben de winkels "met de beste bedoelingen" gehandeld. Het beleid zou erop gericht zijn om medewerkers met een beperking aan te kunnen nemen en ze zo goed mogelijk te ondersteunen. Volgens Radar werden de medewerkers niet over die ondersteuning geïnformeerd.

Arbeidsrechtsadvocaat Elise van Es zegt tegen Radar dat Jumbo dergelijke gegevens niet mag verzamelen. Ook is het niet toegestaan om de gegevens op te slaan noch om ze door te sturen naar een externe partij.

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt van de zaak op de hoogte te zijn. "[Een werkgever] mag geen informatie over je gezondheid verzamelen, niet delen en je mag uiteraard ook niet zonder een arts medische gegevens interpreteren", laat de toezichthouder weten aan Radar.