Groningers en Friezen voeren actie tegen nieuwe gaswinning

Zo'n honderd mensen hebben bij Pieterzijl actie gevoerd tegen de nieuwste boorlocatie van de NAM. Ze zijn bang voor nieuwe aardbevingen en protesteren tegen gaswinning door middel van fracking. Bij fracking, ook hydraulisch kraken genoemd, wordt gas uit een diepe ondergrond gehaald door toevoeging van chemicaliën.

Eind vorige maand besloot minister Wiebes dat de gaskraan in Groningen vóór 2030 dicht gaat. Tegelijkertijd werd bekend dat de NAM bij Pieterzijl tot 2025 gas mag exploiteren door middel van fracking. Volgens Wiebes is deze methode volkomen veilig. Omwonenden van Pieterzijl zijn het daar niet mee eens.

Gif in de bodem

Wethouder Henk Bakker van Zuidhorn zei bij RTV Noord: "Wij vinden exploitatie van dit gasveld niet verstandig. En fracken zien we helemaal niet zitten. Gif in de bodem is nooit duurzaam."

Gisteravond laat werd een aardbeving van 2,8 gemeld bij Garsthuizen, zo'n veertig kilometer van Pieterzijl. Er zijn ongeveer twintig schademeldingen binnengekomen.