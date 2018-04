22 doden bij gevechten tussen Egyptische militairen en militanten in Sinaï

Bij gevechten tussen islamistische opstandelingen en Egyptische militairen zijn acht soldaten gesneuveld. Ook kwamen veertien rebellen om het leven, meldt het leger in een verklaring.

Egypte bevecht in de noordelijke Sinaï islamistische opstandelingen. De strijd brak uit toen de huidige president Sisi zijn voorganger Morsi van de Moslimbroederschap afzette. Dat was in 2013.

Zaterdag maakte de Egyptische president Sisi bekend dat de noodtoestand opnieuw met drie maanden wordt verlengd. Dankzij de maatregel krijgen de politie en het leger opnieuw uitgebreide mogelijkheden om "het terrorisme en de financiering daarvan te bestrijden en door het hele land de veiligheid te handhaven". In Egypte geldt sinds april vorig jaar de staat van beleg.