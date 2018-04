Fransen publiceren 'bewijs' dat Syrië achter gifgasaanval zat

De Franse regering zegt dat er geen twijfel over mogelijk is dat er op zaterdag 7 april daadwerkelijk een aanval met gifgas is uitgevoerd op burgers in Douma. "En er is maar één geloofwaardig scenario: het was een actie van de Syrische strijdkrachten", staat in een document dat het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken online heeft gezet.

In het rapport van acht pagina's zet Frankrijk voor het eerst op een rij welke aanwijzingen en bewijzen er zijn van die gifgasaanval. Dat is belangrijk omdat die bewijzen de basis vormen voor de westerse luchtaanvallen van vannacht op Syrische doelen.

Openbare bronnen

"De Franse inlichtingendiensten hebben analyses uitgevoerd van getuigenissen, foto's en video's (...) die verschenen in de uren en dagen na de aanval", staat in het document. Het gaat om openbare bronnen, zoals pers en sociale media, die nader zijn onderzocht.

"Franse experts hebben zichtbare symptomen geanalyseerd die te zien zijn op de beelden", schrijven de autoriteiten in Parijs. Het gaat onder meer om verstikkingsverschijnselen, brandwonden en de aanwezigheid van groene rook. "Die gezamenlijke symptomen zijn karakteristiek voor een aanval met chemische wapens."

Over de daders van die gifgasaanval, schrijft het Franse ministerie, is met "hoge mate van zekerheid" te zeggen dat het om Syrische bewind gaat.

Een conclusie

In het document wordt uitgelegd hoe het Syrische leger de afgelopen maanden een nieuw offensief startte tegen rebellen. "Op 6 april begon het Syrische regime, met steun van Rusland, nieuwe intensieve bombardementen. In die context werden de chemische aanvallen uitgevoerd."

Onderzoek naar dat offensief kan volgens de Fransen maar tot één conclusie leiden. "Betrouwbare informatie wijst erop dat het militaire functionarissen zijn geweest die coördineerden hoe deze aanval kennelijk met chemische wapens werd uitgevoerd.''

In het document staat verder dat de Franse inlichtingendiensten geen informatie hebben die erop wijst dat "gewapende groepen (...) beschikken over chemische wapens of hebben geprobeerd die in handen te krijgen."