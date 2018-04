Blowverbod in grote delen Den Haag en Scheveningen

In de binnenstad van Den Haag, bij het Centraal Station, het Laakkwartier en rond het Zuiderpark geldt per direct een blowverbod. Ook op de boulevard van Scheveningen is het opsteken van een joint of het gebruik van paddo's niet meer toegestaan. De gemeente heeft dertien gebieden aangewezen waar vanaf nu een verbod geldt op het gebruik van softdrugs in de openbare ruimte.

Het Haagse verbod volgt op tal van klachten over stank- en geluidsoverlast. Wie zich niet aan de regels houdt, loopt kans op een boete of een alternatieve straf. De komende twee weken worden alleen nog waarschuwingen gegeven. Tegelijkertijd begint een informatiecampagne. Zo worden flyers verspreid bij coffeeshops en voorzieningen voor dak- en thuislozen.

Niet zonder slag of stoot

Het blowverbod kwam er niet zonder slag of stoot, meldt Omroep West. Een jaar geleden stemde de Haagse gemeenteraad in met het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening. Zo werd een blowverbod juridisch mogelijk. Vervolgens onderzocht de gemeente samen met de politie waar het verbod nodig was. In een aantal van de nu aangewezen gebieden geldt ook een alcoholverbod.

Het blowverbod geldt voor twee jaar. Daarna wordt bekeken of het verlengd moet worden. In de tussentijd zullen gemeente en politie het verbod elk half jaar 'monitoren'.

Ook in delen van Rotterdam en Amsterdam geldt een blowverbod, maar dat gaat minder ver dan in Den Haag. In Amsterdam bijvoorbeeld werd in 2013 een blowverbod op schoolpleinen ingesteld.