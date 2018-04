Satudarah-leider Michel B. is terug in Nederland

De 53-jarige Michel B. is door de Oostenrijkse autoriteiten overgeleverd aan Nederland. Het Satudarah-kopstuk kwam gisteravond laat aan. Het Openbaar Ministerie verdenkt B. ervan leiding gegeven te hebben aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met onder meer afpersing, drugshandel en witwassen. Ook wordt hij vervolgd wegens wapenbezit.

B. komt uit Enschede, maar woont in Duitsland. Hij stond maandenlang op de nationale opsporingslijst tot hij in Oostenrijk werd aangehouden. B. probeerde zijn uitlevering nog via de rechter te voorkomen, maar slaagde daar niet in.

Naast Michel B. worden nog vier andere Satudarah-bestuursleden vervolgd. Het proces begon twee weken geleden. De vier werden, ondanks bezwaren van justitie, vrijgelaten. Ze blijven wel verdachte. Zo lang de zaak loopt mogen zij zich niet met de club bezighouden, zich op straat vertonen in clubkleding of naar het buitenland. Op 19 juni wordt de zaak vervolgd met een regiezitting.