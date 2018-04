Regisseur Milos Forman (Amadeus, Cuckoo's Nest) overleden

De Oscarwinnende regisseur Milos Forman is overleden. Dat heeft zijn vrouw laten weten aan het Tsjechische persbureau CTK. Hij stierf gisteren na een kort ziekbed op 86-jarige leeftijd.

De in het huidige Tsjechië geboren Forman regisseerde een aantal wereldberoemde films, waaronder One Flew Over the Cuckoo's Nest, Hair en Amadeus. Die laatste film, over het leven van Wolfgang Amadeus Mozart, kreeg acht Oscars, waaronder een voor beste regie. Diezelfde prijs kreeg hij voor One Flew Over the Cuckoo's Nest.