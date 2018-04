Deur van hotelkamer Bob Dylan verkocht voor meer dan een ton

De deur van een hotelkamer waarin Bob Dylan vaak verbleef, is voor 125.000 dollar verkocht. Dat gebeurde op een veiling, waar meer deuren van het chique Chelsea Hotel in New York werden verkocht.

Achter alle geveilde deuren hebben beroemde zangers, zangeressen en kunstenaars geslapen.

Ook de deur van de kamer waarin Janis Joplin en Leonard Cohen hebben gewoond, ging voor veel geld weg; 106.000 dollar. Er werd minder betaald voor de kamerdeur van Andy Warhol (65.000), Madonna (16.500) en Bob Marley (8750).

Grofvuil

De deuren waren bijna bij het grofvuil gezet, maar een van de hotelbewoners kon dat voorkomen. Een deel van de veilingopbrengst gaat naar een organisatie in New York die daklozen helpt.

Het Chelsea Hotel is sinds 2011 dicht en wordt verbouwd.