Politie waarschuwt meisjes in Almelo voor 'modellenbureau'

De politie in Almelo waarschuwt meisjes uit de omgeving om niet in te gaan op verzoeken van een persoon die zich uitgeeft als een medewerker van een modellenbureau.

In een bericht op Facebook schrijft de politie dat ze van meerdere scholen berichten kregen dat meisjes via dat medium worden benaderd door een modellenbureau. In de berichten wordt gevraagd of de meisjes betaald model willen worden en of ze foto's willen sturen. Foto's in onderbroek of bh zouden goed zijn om de maat op te kunnen nemen.

De politie vermoedt dat de persoon de foto's voor andere doeleinden wil gebruiken. Er zijn nog geen strafbare feiten gepleegd, maar de politie wil meisjes en ouders alert maken, schrijft RTV Oost.