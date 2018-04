Overlevenden Holocaust vinden elkaar na 76 jaar terug

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog wonen Gerstel en Gronowski in het door de nazi's bezette Belgiƫ. Gerstel zit met haar Joodse familie twee weken lang ondergedoken in het huis van de Gronowski's in Brussel. Dan weet de familie met hulp van een smokkelaar via Frankrijk te ontkomen naar Marokko en Cuba.

De Gronowski's, ook een Joodse familie, blijven achter. Achttien maanden lang verbergen ze zich in een klein appartement in Brussel. Maar op 17 maart 1943, Simon is 11 jaar, staat de Gestapo voor de deur. De familie wordt afgevoerd. Na een paar weken gaan ze op transport naar Polen, maar Simon wordt gered door zijn moeder: ze duwt hem op de treeplank van de wagon en zegt dat hij moet springen. Hij weet te ontkomen en overleeft de oorlog door onder te duiken bij verschillende families.

Na de oorlog proberen de Gerstels en de Gronowski's contact te krijgen en dat lukt. Simon Gronowski antwoordt een oudere broer van Alice dat zijn zus en moeder in Auschwitz zijn omgekomen en dat ook zijn vader is overleden. Om onbekende redenen vertelt de broer niet dat 'kleine Simon' de Holocaust heeft overleefd.

Rechten en jazz

Alice' familie emigreert naar de VS. Ze trouwt en krijgt twee zoons. Simon blijft in Belgiƫ en studeert rechten, wordt jazzpianist en schrijft en vertelt over de deportaties. Een half jaar geleden ontdekt Alice dat hij nog leeft als ze op internet zoekt naar haar familiehistorie en daarbij op het verhaal van Simons ontsnapping stuit.

Als de twee elkaar weerzien bij het Holocaust Museum in Los Angeles volgen er omhelzingen en zijn er tranen.

"Wist je niet dat ik van de trein was gesprongen?", vraagt Simon, nu 86 jaar oud.

"Nee, nee. Ik wist van niks."

'Hij was heel schattig'

Op de patio van het museum wisselen de twee verhalen uit en staan ze de pers te woord. Alice moet wennen aan het idee dat haar vriendje van toen op leeftijd is. "Hij was een jongetje van tien, heel schattig. Maar deze man.. ik weet eerlijk gezegd niet echt wie hij is, maar kleine Simon bestaat nog steeds ergens in hem. Dus als je van de kleine Simon hield, houd je ook van de oude Simon, toch?"