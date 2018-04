Vrachtwagenchauffeur meldt zich na dodelijk stenenongeluk A58

Een vrachtwagenchauffeur heeft zich gemeld bij de politie in verband met het dodelijke ongeluk op de A58 bij Moergestel. Afgelopen maandag kwam een man van 60 om het leven na een botsing.

Het slachtoffer week uit omdat er stenen van een vrachtwagen vielen. Hij botste op de auto van een man van 55, die raakte zwaargewond.

De politie heeft de bestuurder van de vrachtwagen meerdere keren opgeroepen om zich te melden. Vandaag is er dus iemand naar de politie gestapt. Hij is verhoord en daarna weer naar huis gestuurd, maar wel aangemerkt als verdachte.

Over de identiteit van de chauffeur wil de politie niets kwijt. "We zijn ontzettend blij dat deze verdachte zich gemeld heeft. We kunnen nu echt grote stappen gaan maken in het onderzoek", vertelt een politiewoordvoerder tegen Omroep Brabant.