Zelfmoordpoeder wekenlang te koop via Marktplaats

Het omstreden zelfdodingsmiddel dat gekocht kon worden bij de Coöperatie Laatste Wil is wekenlang te koop geweest op Marktplaats. Uit onderzoek van Omroep Brabant blijkt dat een verkoper uit Eindhoven het poeder meerdere keren heeft aangeboden. De advertenties zijn inmiddels offline gehaald. Marktplaats zegt geen signalen te hebben dat het poeder daadwerkelijk verkocht is.

Het middel is zeker zes keer aangeboden. Een potje kostte twintig euro. Voor zover bekend is het de eerste keer dat het middel zo eenvoudig bij een particulier besteld kon worden.

Laatste Wil

Na klachten van gebruikers heeft Marktplaats de advertenties verwijderd. Het bedrijf noemt het erg vervelend te vinden dat hun website werd gebruikt om het middel te verkopen. "Wij handelen altijd op basis van wet- en regelgeving. Dat is in dit geval lastig, omdat het poeder in een grijs gebied zit. Het is legaal om het te verhandelen, maar we hebben natuurlijk ook informatie dat het middel in bepaalde concentraties een gevaar voor de volksgezondheid is", aldus een woordvoerder van Marktplaats tegen Omroep Brabant.

De Coöperatie Laatste Wil besloot eind maart te stoppen met het verstrekken van het middel aan leden. De belangenorganisatie die opkomt voor het recht op zelfdoding, maakte vorig jaar bekend dat ze een poeder hadden gevonden waarmee mensen op een humane manier hun leven zouden kunnen beëindigen. Een 19-jarige vrouw heeft op deze manier een eind aan haar leven gemaakt.

Verbod?

Minister De Jonge van Volksgezondheid kondigde daarna aan te onderzoeken of het middel verboden kan worden en het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Daarop besloot de organisatie af te zien van het verstrekken van het middel. Ze wil niet dat leden strafrechtelijk worden vervolgd.

Tegen Omroep Brabant zegt minister De Jonge dat hij nog steeds bezig is met wetgeving. "Het is niet eenvoudig om de distributie van dergelijke middelen te reguleren, maar zoals ik eerder al heb aangegeven is er een verkenning gestart om te kijken of en hoe de levering gereguleerd kan worden van middelen waarvan bekend is dat zij voor een zelfdoding gebruikt zouden kunnen worden."

Omdat de advertenties niet meer online zijn heeft Omroep Brabant geen contact kunnen krijgen met de verkoper.