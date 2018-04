Populaire ziekenhuis- en buurtkat Boris dood

Hij had z'n eigen standbeeld, speelde in een prijswinnende tv-documentaire en had z'n eigen Facebookpagina met zo'n 7000 fans. Maar sinds gistermiddag is ziekenhuiskat Boris niet meer. "Erg verdrietig en het zal een groot gemis zijn, dat hij niet meer bij ons is", meldt zijn baasje op de Facebookpagina van de kat.

Boris stond lange tijd bekend als de ziekenhuiskat van het Tergooi-ziekenhuis in Hilversum. Daar zat de huis-tuin-en-keukenkat vaak uren bij de hoofdingang en werd hij aangehaald door patiƫnten, medewerkers en bezoekers van het ziekenhuis.

Zijn rol bij het ziekenhuis bleef niet onopgemerkt: in 2011 speelde Boris de hoofdrol in de prijswinnende tv-documentaire Wat de kat ziet.